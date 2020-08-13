غرق معدية بالركاب في البحيرة.. العثور على جثتين والبحث عن 8 آخرين .. وسيارة نقل وراء الحادث

* سرعة الرياح قد تؤدي إلى انتقال الضحايا من مكان الحادث إلي أماكن آخر

* المعدية تحمل طباخا كان في فرح بجوار القرية





شهدت قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.





تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث.





وجار البحث عن المفقودين والضحايا.





10 أشخاص وسيارتين