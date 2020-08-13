الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي





وكان مجلس االنادي الأهلي أعلن، أمس، الأربعاء، أن رمضان صبحى خارج حسابات القعلة الحمراء، وأن رغبته هي الانتقال إلى نادي بيراميدز.









وقال خالد علي في تصريحات لـ " صدى البلد":" كنت أعلم أن رمضان صبحي لن يستمر مع الأهلي، ولكن في النهاية الأهلي مبيقفش على حد".





وتابع:"أنصح رمضان بخوض تجربة الاحتراف مجددا حال تلقيه عرضا للعودة إلى أوروبا، لا خلاف أنه لاعبا مميزا، لكن الأفضل له هو الاحتراف مجددا".





وأشار:" كهربا وحسين الشحات ومجدي أفشة قادرون على تعويض رمضان صبحي، وعلى الجهاز الفني توظيف أحد هؤلاء اللاعبين لتعويض رحيل رمضان صبحي.



