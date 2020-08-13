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رياضة

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن موقف رمضان صبحي نجم الفريق، المعار من هدرسفيلد الإنجليزي؛ عقب إعلان رغبته في الانتقال لـ فريق بيراميدز.

وأكد أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن رمضان صبحي كان أعد متعلقاته أمس للرحيل عن الفريق والعودة للفريق الإنجليزي، مشيرا إلى أنه في حال سافر سيضطر إلى الخضوع لـ الحجر الصحي لمدة أسبوعين في إنجلترا قبل الانضمام للفريق.

وأضاف أحمد شوبير، أن انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز أمر صعب حاليا خاصة أن باب القيد أغلق؛ لذلك من المستحيل أن يخوض أي مباريات مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.


وتابع أحمد شوبير، أن هدرسفيلد لا يرغب في عودة اللاعب للفريق مرة أخرى خاصةً أنه لا يحتاج إليه ولكن بحاجة إلى العائد المادي؛ لذلك فرحيله عن الدوري الانجليزي بات أمرا مؤكدا. 

وأكد أحمد شوبير، أن رمضان صبحي من الممكن أن يتدرب مع بيراميدز لحين فتح باب القيد ولكن عودته لـ إنجلترا صعبة إضافةً إلى أن علاقته بـ الأهلي انتهت تماما.
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