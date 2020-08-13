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منوعات

الأكثر ذكاء.. تعرف على مشاهير يستخدمون اليد اليسرى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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مريم صليب
يصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي للعُسر أي الذين يستخدمون يدهم  اليسرى، حيث يمثلون 10% فقط من سكان العالم، و يشكل الرجال النسبة الأكبر منهم فقد بلغت في آخر إحصائية أن عدد رجال بلغ 60 % من النسبة المئوية للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى . 

كان يعتقد قديما أن الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى هم أقل ذكاءا ، و أقل قدرة على الاستيعاب عن غيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى ، و لكن أثبت أبحاث حديثة بعض المعلومات التي أكدت شبكات الدماغ هي التي تتحكم في اليد المفضلة، وأن استخدام اليد اليسرى قد يعكس مواهب في مجالات متعددة مثل الفن ولعب الكرة ، بالإضافة إلى أن أدمغة هؤلاء تشهد نموا أسرع من أدمغة من يستخدمون اليد اليمنى.

و اشارت  الدراسة إلى أن  نصف الدماغ الأيسر يتحكم أيضا  في الكلام واللغة والكتابة والمنطق والرياضيات والعلوم، بينما يتحكم الجانب الأيمن بالموسيقى والفن والإبداع والإدراك والعواطف والعبقرية . 

يرى الباحثون أن  الشخص الأعسر غالبا ما يكون مبدعا أو مفكرا ، و عادة ما يكون مستخدم اليد اليسرى أو كما يقال " الأعسر " من ال رياضيين الجيدين الذين يتميزون في ألعاب مثل والتنس والسباحة والملاكمة والمبارزة . 

و من أبرز مشاهير العالم الذين يستخدمون اليد اليسرى ،  ديانا كيتون، وليدى جاجا، وليزا رينا، وكذلك رؤساء أمريكيون مثل باراك أوباما، بيل كلينتون، جورج بوش الأب، رونالد ريجان، جيرالد فورد، هاري ترومان، هربرت هوفر.

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