الأكثر ذكاء.. تعرف على مشاهير يستخدمون اليد اليسرى

يصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي للعُسر أي الذين يستخدمون يدهم اليسرى، حيث يمثلون 10% فقط من سكان العالم، و يشكل الرجال النسبة الأكبر منهم فقد بلغت في آخر إحصائية أن عدد رجال بلغ 60 % من النسبة المئوية للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى .





كان يعتقد قديما أن الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى هم أقل ذكاءا ، و أقل قدرة على الاستيعاب عن غيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى ، و لكن أثبت أبحاث حديثة بعض المعلومات التي أكدت شبكات الدماغ هي التي تتحكم في اليد المفضلة، وأن استخدام اليد اليسرى قد يعكس مواهب في مجالات متعددة مثل الفن ولعب الكرة ، بالإضافة إلى أن أدمغة هؤلاء تشهد نموا أسرع من أدمغة من يستخدمون اليد اليمنى.





و اشارت الدراسة إلى أن نصف الدماغ الأيسر يتحكم أيضا في الكلام واللغة والكتابة والمنطق والرياضيات والعلوم، بينما يتحكم الجانب الأيمن بالموسيقى والفن والإبداع والإدراك والعواطف والعبقرية .





يرى الباحثون أن الشخص الأعسر غالبا ما يكون مبدعا أو مفكرا ، و عادة ما يكون مستخدم اليد اليسرى أو كما يقال " الأعسر " من ال رياضيين الجيدين الذين يتميزون في ألعاب مثل والتنس والسباحة والملاكمة والمبارزة .





و من أبرز مشاهير العالم الذين يستخدمون اليد اليسرى ، ديانا كيتون، وليدى جاجا، وليزا رينا، وكذلك رؤساء أمريكيون مثل باراك أوباما، بيل كلينتون، جورج بوش الأب، رونالد ريجان، جيرالد فورد، هاري ترومان، هربرت هوفر.