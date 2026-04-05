قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
برلمان

طلب إحاطة لكبح جماح الأسعار الخالية لرسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول الارتفاعات الجنونية لرسوم الجامعات الخاصة، بما قد يحول حلم آلاف الطلاب في التعليم إلى عبء مالي يرهق ميزانية الأسر.

وقال " عمار " : للأسف الشديد لقد أثبتت السنوات السابقة أن بعض الجامعات الخاصة لا تكتفي بتحصيل رسوم مرتفعة، بل تتفنن في رفعها فوق طاقة معظم الأسر، دون أي قواعد واضحة أو ضوابط رسمية. الأمر الذي يجعل تساؤل كل أسرة: “كيف سندفع هذه المبالغ دون أن نُفلس؟ مؤكداً

على ضرورة تدخل الحكومة ووزارة التعليم العالى فوراً، لتحديد سقف للرسوم الدارسية بالجامعات الخاصة وعدم مطالبة الطلاب باى رسوم اخرى خلال العام الدراسى ووضع ضوابط صارمة، ومراقبة نوعية التعليم لضمان أن يكون الخريجون مؤهلين لسوق العمل، لا مجرد شهادات بلا قيمة، تضاف إلى أزمة البطالة.

وتقدم النائب حسن عمار ب 5 تساؤلات للحكومة وهى :

1. هل ستظل الجامعات الخاصة تتفنن في رفع رسوم الالتحاق بلا أي سقف، أم ستضع الوزارة حدًا لهذه المهزلة؟

2. كيف ستضمن الوزارة أن الطلاب لا يتحولون إلى ضحايا لارتفاع الأسعار بعد إعلان نتائج الثانوية؟

3. هل هناك خطة حقيقية لمراقبة جودة التعليم داخل الجامعات الخاصة، أم سنظل نشاهد شهادات بلا محتوى؟

4. ما هي السياسة الجديدة لإنشاء جامعات خاصة، وهل ستأخذ في اعتبارها قدرة الأسر المالية أم ستضيف عبئًا جديدًا؟

5. متى ستتدخل الوزارة بشكل عاجل لوقف موجة الأسعار الخيالية قبل أن تتحول إلى كارثة؟

وقال النائب حسن عمار : إن استمرار غياب الشفافية في تحديد رسوم الجامعات الخاصة وغياب الرقابة الفعلية يعرض آلاف الطلاب للخطر المالي ويهدد حلمهم بالتعليم، وهو ما يستلزم تحركًا عاجلًا من الحكومة لوضع سقف صارم للرسوم وحماية الأسر المصرية من الانزلاق في دوامة الديون والفشل التعليمي.

الاسعار مجلس النواب وزير التعليم العالى هشام بدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن نافع.. اليوم

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟.. عباس شومان يوضح الأحكام

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد