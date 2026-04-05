طلب إحاطة لكبح جماح الأسعار الخالية لرسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة

تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول الارتفاعات الجنونية لرسوم الجامعات الخاصة، بما قد يحول حلم آلاف الطلاب في التعليم إلى عبء مالي يرهق ميزانية الأسر.

وقال " عمار " : للأسف الشديد لقد أثبتت السنوات السابقة أن بعض الجامعات الخاصة لا تكتفي بتحصيل رسوم مرتفعة، بل تتفنن في رفعها فوق طاقة معظم الأسر، دون أي قواعد واضحة أو ضوابط رسمية. الأمر الذي يجعل تساؤل كل أسرة: “كيف سندفع هذه المبالغ دون أن نُفلس؟ مؤكداً

على ضرورة تدخل الحكومة ووزارة التعليم العالى فوراً، لتحديد سقف للرسوم الدارسية بالجامعات الخاصة وعدم مطالبة الطلاب باى رسوم اخرى خلال العام الدراسى ووضع ضوابط صارمة، ومراقبة نوعية التعليم لضمان أن يكون الخريجون مؤهلين لسوق العمل، لا مجرد شهادات بلا قيمة، تضاف إلى أزمة البطالة.

وتقدم النائب حسن عمار ب 5 تساؤلات للحكومة وهى :

1. هل ستظل الجامعات الخاصة تتفنن في رفع رسوم الالتحاق بلا أي سقف، أم ستضع الوزارة حدًا لهذه المهزلة؟

2. كيف ستضمن الوزارة أن الطلاب لا يتحولون إلى ضحايا لارتفاع الأسعار بعد إعلان نتائج الثانوية؟

3. هل هناك خطة حقيقية لمراقبة جودة التعليم داخل الجامعات الخاصة، أم سنظل نشاهد شهادات بلا محتوى؟

4. ما هي السياسة الجديدة لإنشاء جامعات خاصة، وهل ستأخذ في اعتبارها قدرة الأسر المالية أم ستضيف عبئًا جديدًا؟

5. متى ستتدخل الوزارة بشكل عاجل لوقف موجة الأسعار الخيالية قبل أن تتحول إلى كارثة؟

وقال النائب حسن عمار : إن استمرار غياب الشفافية في تحديد رسوم الجامعات الخاصة وغياب الرقابة الفعلية يعرض آلاف الطلاب للخطر المالي ويهدد حلمهم بالتعليم، وهو ما يستلزم تحركًا عاجلًا من الحكومة لوضع سقف صارم للرسوم وحماية الأسر المصرية من الانزلاق في دوامة الديون والفشل التعليمي.