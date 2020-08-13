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الكهرباء: نظام الممارسة فيه عدم عدالة للحكومة وتغييره للكودي..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:45 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الكهرباء
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحول إلى العدادات الكودية من نظام الممارسة تنطبق على الأماكن المخالفة.

وأضاف أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية ، أن نظام الممارسة هو عبارة عن محاضر بسير التيار الكهربي، يدفع مالك الوحدة بموجبها غرامة تقديرية إلى حين تقنين وضع الوحدة السكنية .

 وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن هذا النظام لا يقنن وضع الوحدة السكنية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نظام الممارسة فيه عدم عدالة للحكومة وللمواطن، حيث وافقت الحكومة في يناير من هذا العام على إعادة التقدم لتركيب العدادات الكودية .

 وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن 1 يوليو جرى قبول طلبات التقدم لتركيب العدادات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الكهرباء حتى 15 أغسطس الجاري. 

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