وزير الكهرباء لـ «صدى البلد»: التقديم على العدادات الكودية اليوم إلكترونيًا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اليوم هو بداية التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة .



وأوضح الوزير فى تصريح لـ صدى البلد، أنه لن يتم السماح نهائياً بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء يدوياً كمان كان يحدث فى الماضى، وذلك لمنع تكدس وزحام المواطنين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع "شاكر" أن المنصة الالكترونية الموحدة جاهزة لتلقى الطلبات، كما سيتم من خلالها تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية، من خلال هذا الرابط: (اضغط هنا)

يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى أول أبريل الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية ، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

