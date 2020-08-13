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أخبار العالم

لبنان تعلن تمديد الطوارئ الصحية في بيروت لمدة شهر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حسن حمد، اليوم الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة شهر. 

وقال الوزير اللبناني إنه تقرر البدء في عزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة إيمان شنقيطي ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن هناك 3 مستشفيات تضررت بشكل كامل جراء انفجار مرفأ بيروت خلال الأسبوع الماضي، كما أن هناك 3 مستشفيات أخرى معطلة بشكل جزئي.

وأضافت شنقيطي - خلال مؤتمر صحفي للمنظمة: "أن المستشفيات في بيروت تعاني من نقص المعدات الطبية، وهذا يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، وتم تنظيم أكثر من زيارة ميدانية لرصد الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات"، مشيرًا إلى أن انفجار المرفأ أثر على القدرات الشفائية للمستشفيات.

من جهته.. قال الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالية: "إن لبنان قد بلت بلائها منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ورصدنا الأسابيع القليلة الماضية زيادة في الأعداد المصابة مع تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق".
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