22 لاعبا إيجابيا بكورونا.. اتجاه في المسابقات لتأجيل لقاء المصري والإسماعيلي

يسود اتجاه قوي داخل إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي للإعلان عن تأجيل مباراة المصري والاسماعيلي المحدد إقامتها غدا الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر والمصري وحرس الحدود بعد تعرض غالبية قوام الفريقين للإصابة بفيروس كورونا.





يأتي الاتجاه القوى لدى مسؤولي ادارة المسابقات بتاجيل مباراة المصري والاسماعيلي بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو المصرى قبل مباراة الغد أمام الإسماعيلي، والتي جاءت إيجابية لـ22 لاعبًا في النادي البورسعيدي.





وهو ما عزز من فرضية تأجيل لقاء المصري والإسماعيلي عدم إعلان لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن تعيين طاقم تحكيم لإدارة المباراة حتى هذه اللحظة على الرغم من الكشف عن بقية حكام المباريات الأخرى فى نفس الجولة.





يذكر أن النادي الأهلي يتصدر مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة فيما يأتي بيراميدز في مركز الوصيف وحل الزمالك ثالثًا.