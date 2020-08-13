AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

22 لاعبا إيجابيا بكورونا.. اتجاه في المسابقات لتأجيل لقاء المصري والإسماعيلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:38 م
المصري ضد الإسماعيلي
المصري ضد الإسماعيلي " مباراة أرشيفية"
Advertisements
يسري غازي
يسود اتجاه قوي داخل إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي للإعلان عن تأجيل مباراة المصري والاسماعيلي المحدد إقامتها غدا الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر والمصري  وحرس الحدود بعد تعرض غالبية قوام الفريقين للإصابة بفيروس كورونا. 

يأتي الاتجاه القوى لدى مسؤولي ادارة المسابقات بتاجيل مباراة المصري والاسماعيلي بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو المصرى قبل مباراة الغد أمام الإسماعيلي، والتي جاءت إيجابية لـ22 لاعبًا في النادي البورسعيدي. 

وهو ما عزز من فرضية تأجيل لقاء المصري والإسماعيلي عدم إعلان لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن تعيين طاقم تحكيم لإدارة المباراة حتى هذه اللحظة على الرغم من الكشف عن بقية حكام المباريات الأخرى فى  نفس الجولة.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة فيما يأتي بيراميدز في مركز الوصيف وحل الزمالك ثالثًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري يديرها حكام أجانب

بعد نتيجة مسحة كورونا.. اتحاد الكرة يعلن عن طاقم حكام الزمالك والمصري

بعد إصابة 16 لاعبا .. اتجاه قوي في الجبلاية لتأجيل مباراة المصري والحدود

الدوري في خطر.. مباراة المصري والإسماعيلي مهددة بالتأجيل

بعد الوصول إلى 23 حالة كورونا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة المصري والإسماعيلي

الثالث في الدوري.. مؤجلات كورونا تضع اتحاد الكرة في ورطة

ترشيحاتنا

الأرصاد : ارتفاع نسب الرطوبة لتصل ٨٠٪ في القاهرة وانتهاء فصل الصيف بعد شهر.. فيديو

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز المواد الخلافية في القانون قبل مناقشة الأثر التشريعي

شاهد كيف سخر المصريون من ارتفاع الذهب

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

على الطريق الصحراوي.. أردني يتعرض للاختطاف في مصر

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

AdvertisementS

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

20 حالة إيجابية.. عزل المصري البورسعيدي بعد ظهور نتيجة المسحة

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

المنسق العام لـ صن داونز: الأهلي حسم الدوري بنسبة 99%.. وقادر على حصد لقب أفريقيا بشرط

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها