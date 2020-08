أتعلمت منه كتير.. آيتن عامر تنعي الفنان سناء شافع

View this post on Instagram

دكتور سناء شافع مش بس كان استاذى و هو اللى درسلى فى سنة التخرج و بس لا ، انا اتعلمت منه كتير اوى انسانيا و كان عمره ما بيتعامل معانا على اننا طلبه عندة كان بيحسسنا اننا ولادة و احيانا اصحابه ، الله يرحمك و يغفرلك ♥️