أتعلمت منه كتير.. آيتن عامر تنعي الفنان سناء شافع

نعت الفنانة آيتن عامر الفنان الكبير سناء شافع الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.





ونشرت آيتن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للراحل، معلقة عليها "دكتور سناء شافع مش بس كان استاذى وهو اللى درسلى فى سنة التخرج و بس لا ، انا اتعلمت منه كتير اوى انسانيا و كان عمره ما بيتعامل معانا على اننا طلبه عندة كان بيحسسنا اننا ولادة و احيانا اصحابه ، الله يرحمك و يغفرلك".







وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.





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وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.









وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.