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فن

أمير كرارة ينعى الفنان سناء شافع.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الفنان امير كرارة الفنان الراحل سناء شافع الذى توفى عن عمر ناهز ال- 77 عاما . 


ونشر كرارة تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب "  ‏رحم الله الاستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته البقاء لله ".


و غيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

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و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.


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