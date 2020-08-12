أمير كرارة ينعى الفنان سناء شافع.. شاهد

نعى الفنان امير كرارة الفنان الراحل سناء شافع الذى توفى عن عمر ناهز ال- 77 عاما .
ونشر كرارة تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب " رحم الله الاستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته البقاء لله ".
و غيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.
وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.
اقرا ايضا :
تشييع جثمان الفنان سناء شافع دون عزاء
و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.
ونشر كرارة تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب " رحم الله الاستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته البقاء لله ".
و غيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.
وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.
اقرا ايضا :
تشييع جثمان الفنان سناء شافع دون عزاء
و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.
رحم الله الاستاذ الدكتور سناء شافع وتغمده برحمته البقاء لله pic.twitter.com/Dj8RbDrBt1— Amir Karara (@AmirKarara) August 12, 2020