جاكلين عازر: تمكين الشباب مفهوم كبير جدًا راعته الدولة المصرية منذ وقت كبير..فيديو

قالت نائبة محافظ الإسكندرية، جاكلين عازر ، إن تمكين الشباب مفهوم كبير جدًا راعته الدولة المصرية منذ وقت كبير، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح يولى اهتماما خاصا بتمكين الشباب من خلال التدريب والتأهيل وثقل المواهب والمهارات.





وأضافت ن ائبة محافظ الإسكندرية ، فى مداخلة على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الدولة اطلقت برنامج الرئاسي لشباب القيادة والأكاديمة للتدريب والتى تعمل على التدريب بشكل عملى وثقل المهارات وتعليم الشباب كيفية حل القضايا الخاصة بالدولة وطرح حلول عملية للمشكلات.





وتابعت أن تولى الشباب المناصب القيادية فى الدولة بدأت من خلال حركة تعيين نواب المحافظين، منوهًا أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يقدم خبرات حياتية متكاملة.





وتابع أنه ينتمى عدد كبير من الشباب للبرنامج الرئاسي من كافة المحافظات وكافة الطوائف، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب. أفرزت عددا كبير من الشباب المصرى الواعى والمتحمس لأداء مهامه، مؤكدًا أن الشباب هم المحور الأساسي والتنفيذي، منوهًا بأن الدولة المصرية تختار الذين لديهم قوة ومثابرة وطاقة كبيرة على مواصلة العمل.



