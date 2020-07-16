نسق بصري في العمارة.. جاكلين عازر: مشروع الهوية البصرية حيوي لتطوير الإسكندرية

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية ، إن مبادرة الهوية البصرية اطلقت بالمؤتمر الوطنى للشباب عام 2018 ، وهى مبادرة من الجامعة الألمانية بالقاهرة وتبناها الرئيس السيسى.. وتم تعميمها على باقى المحافظات .





وأضافت جاكلين عازر، خلال حوارها ببرنامج، "صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن بدء العمل على الهوية البصرية فى اسكندرية من بداية عام 2020.





وأشارت نائب محافظ الإسكندرية، إلى أننا بدأنا بالتفكير لتقديم كل ما هو جديد للمواطن السكندرى ليشعر أن مدينة الإسكندرية بدأت تتطور من خلال استخراج نسق بصرى مناسب ومرضى للمواطن.





نائب محافظ الاسكندرية، أن محافظة اسكندرية وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية وشكلنا مجموعة عمل كبيرة داخل المحافظة لتفعيل المبادرة. وتابعتالألمانيةمجموعة





وأكدت نائب محافظ الاسكندرية، أننا بدأنا بالعمل مع فريق الجامعة الألمانية من الجرافيك والعمارة ، لافتة إلى أن العمل مع الجامعة الالمانية مر بعده مراحل وافكار حتى وقعنا البروتوكول فى فبراير 2020 .