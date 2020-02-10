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تعليم

بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومحافظة الإسكندرية لتنفيذ مشروع "الهوية البصرية"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
وقع الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، بهدف دعم جهود المحافظة وتنميتها من خلال مدها بالخبرات العلمية المتوفرة بكليات الإدارة والتصميم والعمارة وهندسة الكمبيوتر، لتنفيذ مشروع "الهوية البصرية".


وذكر بيان للجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم الاثنين، أن رئيس الجامعة ومحافظ الإسكندرية بحثا الخطوات الأساسية لبدء فاعليات أعمال مشروع "الهوية البصرية" من خلال دراسة ورصد الواقع بالتنسيق بين فريقي عمل الجامعة والمحافظة، وإعداد برنامج طموح لتصميم أساليب وطرق ترويجية وتنموية متطورة والأخذ في الاعتبار تحديد الأهداف المرجوة ومراحل التنفيذ.


ويهدف مشروع الهوية البصرية، إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي لمصر بما يتناسب مع مكانتها على الخريطة العالمية، من خلال تصميم شعار ثابت لكل محافظة يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابتة لمعالمها ليجعلها راسخة في عقول زائريها بما يمكنهم من سهولة تميزها عن غيرها.


ونفذت الجامعة الألمانية بالقاهرة 80% من مشروع الهوية في محافظة الأقصر، كما يجري تنفيذ المشروع في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء إلى جانب 11 محافظة أخرى.
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