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مرأة

فوائد قشر الرمان.. للبشرة والجسم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:03 م
فوائد قشر الرمان
فوائد قشر الرمان
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نهى هجرس
يمكن لـ قشور الرمان أن تحارب بشكل فعال حب الشباب والبثور والطفح الجلدي، فـ قشور الرمان غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في حماية البكتيريا والالتهابات الأخرى، ويمكن للمرء أن يأخذ ملعقتين من قشر الرمان البودرة المجفف بالشمس ويضيف إليه القليل من الحليب، فهو يساعد على تجديد البشرة بشكل كبير.


1. يحارب حب الشباب والبثور والطفح الجلدي
نظرًا لخصائصه العلاجية ، يمكن لقشور الرمان أن تحارب بكفاءة حب الشباب والبثور والطفح الجلدي، القشور مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد على إبقاء البكتيريا بعيدًا عن الالتهابات الأخرى، فيما يلي بعض العلاجات العشبية للقضاء على البثور.

2. يساعد في إزالة السموم من الجسم
قد يكون هناك الكثير من العوامل السامة داخل أجسامنا، من أجل مكافحة كل هذه المواد السامة ، ستحتاج إلى مساعدة من مضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة لا تصدق في إزالة السموم من الجسم، كما تحتوي قشور الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، فهي مفيدة جدًا للحفاظ على الجسم بالكامل خاليًا من السموم.


3. يحارب التجاعيد والشيخوخة
قشور الرمان في الواقع رائعة في الحفاظ على البشرة تبدو أصغر سنا، يمكنك استخدام مستخلصات الرمان مع زيت البذور، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تخليق البروكولاجين، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على منع الإنزيمات من تكسير الكولاجين، كما يتم تعزيز نمو الخلايا إلى حد كبير في النهاية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير الشيخوخة بطريقة طبيعية، يمكن أيضًا تجنب التجاعيد وكذلك تبدو بشرتك أصغر سنًا ومنتعشة.

4. يعالج التهاب الحلق والسعال
قشور الرمان فعالة في الواقع في توفير الراحة لأولئك الذين يعانون من السعال أو ربما التهاب الحلق، كما تم استخدامه منذ العصور في الطب التقليدي كعلاج جيد وطبيعي لهذه المشكلات، كل ما عليك فعله هو مسحوقها وخلطها مع القليل من الماء، تأكد من الغرغرة كثيرًا باستخدام هذا الماء للحصول على راحة فورية وعلاج مشاكلك في النهاية، ستشعر بالراحة حقًا.

5. يعمل كمرطب طبيعي
قشور الرمان مثالية للبشرة، فهو يعمل على ترطيب البشرة ويحميها من الملوثات إلى جانب السموم البيئية الأخرى، كما يعيد توازن درجة الحموضة في الجلد، يحبس حمض الإيلاجيك الموجود في القشور الرطوبة داخل الجلد، إبقائها طرية وناعمة.

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