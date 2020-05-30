خبير تغذية: بودرة قشور الرمان تحمى الأطفال من ديدان المعدة

انتشر فى الآونة الأخيرة تواجد الديدان فى بطن الأطفال، مما يجعلهم يعانون من الآلام، وتحتار الأمهات فى ظل العزل المنزلى فى عمل تحليل لهم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأمهات يمكنك إعطاء طفلك هذا الخليط مرة كل ١٥ يوم للتخلص من الديدان، مع تعلم الطفل إرشادات النظافة الشخصية.

اقرا أيضا

علاج قديم ثبت فاعليتها فى علاج كورونا

نصح الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، بتناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم للتخلص من فضلات البطن وطرد الديدان.

الملعقة من بودرة قشور الرمان :

قشور الرمان تعالج القولون وترفع معدل المناعة والحديد في الجسم .



ملعقة من بودرة قشور اليوسفي :

نصف معلقة من القرفة المطحونة. معلقة من العسل الأبيض. طريقة الاستعمال: تخلط المكونات جيدا.

تؤخذ قبل النوم يوميا لمدة أسبوع وتكرر الوصفة بعد 15 يوما أخرى ويحفظ الخليط في الثلاجة