AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتهاء دفع مقدم جدية التصالح على مخالفات البناء للمتقدمين سابقا غدا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:00 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
ايمان البكش
تنتهي، غدا السبت المدة التي حددتها الحكومة لدفع مبلغ جدية التصالح علي مخالفات المباني للطلبات المتقدمة سابقا، وتم تقديم 611 ألف طلب، في الفترة من 14 يوليو حتى 11 أغسطس وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح من إجمالي قيمة المخالفة. 

وقامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتقديم تسهيلات امام المواطنين لسرعة التقدم لطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المحددة، ومن هذه التسهيلات فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، و تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء.


وكان قد دعا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات، قبل انتهاء المدة المحددة للتصالح.

وشدد الوزير على تذليل جميع العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

شعراوى: خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.. إلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح.. تلقى الطلبات طول أيام الأسبوع.. فتح منافذ بالمراكز والمدن والأحياء

تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.. إسكان البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناء

عضو إسكان البرلمان: إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء

استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالعدوة

15 أغسطس المقبل.. انتهاء دفع مقدم جدية التصالح على مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بفستان أبيض.. إنجى علاء تستعرض جمالها على شاطئ البحر

تامر أمين لـ رمضان صبحي: هتلف تلف وهتعمل زي الحضري.. فيديو

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

حمادة أنور: الأهلي فرط في رمضان صبحى وإدارته أخطأت بعدم وضع بند يمنحهم أولوية الشراء

وجهي مشوه.. سيدة تروي كواليس تعرضها للسرقة من سائق توك توك.. فيديو

ضبط 128 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام داخل مصنع بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها