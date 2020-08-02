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أخبار البلد

التنمية المحلية تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ بكاميرات مراقبة وغرف عمليات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:31 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع بالوزارة مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالاستعداد للانتخابات.

يأتي ذلك في إطار إستعداد وزارة التنمية المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ والتى ستعقد يومى 11 و 12 أغسطس القادم.

وقال شعراوى إنه تم توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كل المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك المرافق (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز).

كما طالب شعراوى برفع درجة استعدادات الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة ، وشدد على ضرورة التفعيل الفعلي لكافة كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية .

ووجه شعراوى المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف علي العملية الانتخابية وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة . 

كما طالب وزير التنمية المحلية من  المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص ( تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

وأوضح شعراوى أنه تم توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات لمتابعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بـ الاستعدادات للإنتخابات .
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