إلغاء إجازات وراحات جميع العاملين بملف التصالح فى مخالفات البناء

ألغي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح علي مخالفات البناء، مؤكدا استمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.









وشكل وزير التنمية المحلية، لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.





وتنتهي مدة دفع مبلغ جدية التصالح هلي مخالفات البناء في 15اغسطس الجاري .





واوضح الوزير انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.



و قد قامت وزارة التنمية المحلية بعدة اجراءات للتيسير علي المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.











وأكد الوزير أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديدة التصالح، والتى تقدر بحوالى 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.