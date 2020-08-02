AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إلغاء إجازات وراحات جميع العاملين بملف التصالح فى مخالفات البناء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:02 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
ألغي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح علي مخالفات البناء، مؤكدا استمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.


وشكل وزير التنمية المحلية، لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.

وتنتهي مدة دفع مبلغ جدية التصالح هلي مخالفات البناء في 15اغسطس الجاري .

واوضح الوزير انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

و قد قامت وزارة التنمية المحلية بعدة اجراءات للتيسير علي المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.


وأكد الوزير أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جديدة التصالح، والتى تقدر بحوالى 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يبحث آليات إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

التنمية المحلية: الإزالة الفورية لجميع المخالفات غير مسددة مبلغ جدية التصالح.. صاحب العقار ومالك الوحدة مسئولان عن التعدى.. عرفة: القانون لم يسم المسئول

شعراوي: منافذ جديدة بالمراكز والمدن والأحياء وإلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح

شعراوى: خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء.. إلغاء الإجازات للعاملين بملف التصالح.. تلقى الطلبات طول أيام الأسبوع.. فتح منافذ بالمراكز والمدن والأحياء

بالمراكز التكنولوجية.. محافظ المنيا: استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمرة

الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

ترشيحاتنا

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة البريطانية وعدد من المحتفلين بعيد الأضحى

مواصفات جيدة وإمكانيات قوية.. اشتري أرخص هاتف ذكي في مصر بـ 1500 جنيه

استفزاز مرفوض.. البحرين ترد على تصريحات وزير الدفاع التركي عن الإمارات

72283 إصابة و527 وفاة.. إسرائيل تسجل 625 حالة كورونا خلال 24 ساعة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2-8-2020.. فيديو

كشف عنها النبي.. معجزة إلهية تحدث بـ مكة في موسم الحج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية