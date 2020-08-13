فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيق في غرق معدية البحيرة

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة،منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد رضوان رئيس النيابة ،والمستشارين أحمد حبيب ،و أشرف حمودة وكيلى النائب العام تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، لمكان حادث غرق معدية دمشلى التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والتى وقعت فى تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس،وذلك لمعاينة موقع الحادث والجثث التى تم العثور عليها.





و تمكن رجال الانقاذ النهري بالبحيرة، صباح اليوم، من انتشال أول جثة مفقود بغرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، في قرية علقام تبعد عن مكان الحادث ٢ كيلوا متر، جاري البحث عن المفقودين والضحايا من المواطنين.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث، و تم إنتشال جثة و شخصين من المصابين، وجار البحث عن المفقودين والضحايا.







