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تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ الجهة المعاونة لمجلس النواب ..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ يعد شيئا ايجابيا ويجب علينا تشجيعه، لافتًا إلى أن نسب المشاركة فى الانتخابات يجب تشجيعه حتى ولو لم تكن كبيرة.

وأضاف سالم فى لقاء عبر سكايب على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الحاجة الملحة لانعقاد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشيوخ انبثقت من الفترة القادمة للدولة المصرية لاتخاذ الكثير من القرارات والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.

واشار الى ان مجلس الشيوخ هو الجهة المعاونة لمجلس النواب وكل منهم يكمل الآخر وبهذا ستكتمل الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا على ان هناك اهمية كبيرة لمجلس الشيوخ على مستوى كل الاصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو دوليا وغيرها.

وتابع: نأمل أن المشاركة فى الانتخابات تتخطى الـ60% وهذا لن يحدث الا بعد وضوح البرامج الانتخابية للمرشحين أمامهم، وبعد أن يرى المشاركة السياسية للمرشحين فى الحياة الاجتماعية وغيرها.

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