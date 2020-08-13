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أخبار البلد

أبو الغيط: مواقف عربية جماعية مقبلة لمواجهة التدخلات التركية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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ميس رضا
تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، تناول آخر المُستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وبخاصة ما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين، والذي أدى إلى سقوط ضابطين عراقيين وسائق كضحية للهجوم. 

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن وزير خارجية العراق عبّر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته. 

وأضاف المصدر المسئول أن أبو الغيط أكد للوزير العراقي خلال الاتصال التليفوني أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشئون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا. كما أعرب أبو الغيط عن تمنياته المُخلصة باستقرار الأوضاع في العراق في أسرع وقت.

وكان الأمين العام قد أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرًا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحركٍ تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه. 

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