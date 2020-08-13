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صراخ.. فيديو جديد يوضح انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:19 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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البهى عمرو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو جديد يوضح انفجار مرفأ بيروت وظهر فى الفيديو صراخ واستغاثة المواطنين لحظة بدء الانفجار.

وأفادت وكالات صحفية دولية، نقلا عن مصدر لبناني، بأن قضية انفجار مرفأ بيروت ، سيضمن لها سرعة التقاضي حتى يصل القضاء على المتورطين الحقيقيين في الكارثة.

وأضافت بأن  القضاء يستمع بدءًا من الجمعة لوزراء سابقين وحاليين في قضية المرفأ.

وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق في الانفجار الذي هز مستودع مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء قبل الماضي 4 أغسطس.

وذكر مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان أن المدير العام للمرفأ، حسن قريطم، ضمن المحتجزين.

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