ترامب عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات: سيحل مشاكل الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، على تضمين الاتفاق بين إسرائيل والإمارات إطلاق أجندة استراتيجية للتعاون الأمني والدبلوماسي في الشرق الأوسط.





وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل هو اتفاق سلام تاريخي.





تفاصيل اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات اقرأ ايضا |





وأضاف ترامب: " أشياء رائعة تحدث باتجاه التطبيع بين دول إسلامية وإسرائيل لكن لا يمكنني الحديث عنها".









وذكر ترامب: "مشاكل الشرق الأوسط ستُحل بمحاربة التشدد وتوفير الفرص الاقتصادية لأتباع كل الديانات".



