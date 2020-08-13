تعاون شبه يومي مع مصر.. سفير فرنسا: إعلان القاهرة مساهمة مهمة لحل أزمة ليبيا سياسيا

قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر، إن ملف ليبيا يرتبط بأمن مصر وأمن فرنسا، و هناك تعاون وثيق شبه يومي بين مصر وفرنسا من اجل التوصل إ لى حل للأزمة الليبية.





وأضاف ستيفان روماتيه في حواره على قناة "اكسترا نيوز"،: " مصر أطلقت مبادرة مهمة لحل الأزمة الليبية وهي إعلان القاهرة". إعلان





وتابع ستيفان روماتيه: " الرئيس السيسي أعلن مبادرة القاهرة بحضور المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومبادرة إعلان القاهرة مساهمة مهمة تسمح بإعادة إطلاق عملية سياسية".





وأكمل: "ا لوضع على الأرض في ليبيا يقلقنا في ظل تراكم معدات وأسلحة ومرتزقة يتوافدون ولتعزيز منطق الحرب". لوضعالأرضأجانبولتعزيز



