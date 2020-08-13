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تعاون شبه يومي مع مصر.. سفير فرنسا: إعلان القاهرة مساهمة مهمة لحل أزمة ليبيا سياسيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:35 م
سفير فرنسا في القاهرة
سفير فرنسا في القاهرة
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هاني حسين
قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا في مصر، إن ملف ليبيا يرتبط بأمن مصر وأمن فرنسا، وهناك تعاون وثيق شبه يومي بين مصر وفرنسا  من اجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وأضاف ستيفان روماتيه في حواره على قناة "اكسترا نيوز"،: "مصر أطلقت مبادرة مهمة لحل الأزمة الليبية وهي إعلان القاهرة".

وتابع ستيفان روماتيه: "الرئيس السيسي أعلن مبادرة القاهرة بحضور المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومبادرة إعلان القاهرة مساهمة مهمة تسمح بإعادة إطلاق عملية سياسية".

وأكمل: "الوضع على الأرض في ليبيا يقلقنا  في ظل تراكم معدات وأسلحة ومرتزقة أجانب يتوافدون ولتعزيز منطق الحرب".

ولفت: "الأمر المُلح لكل من فرنسا ومصر هو التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وينبغي  العمل من أجل الحل السياسي ولا يوجد مكان للحل العسكري".
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