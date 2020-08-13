مفهاش غاطس.. مفاجأة تقلب موازين التحقيق في غرق معدية البحيرة

قال عبداللاه أحمد عبد القادر، والد ضحية غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن السبب الأساسي في وقوع الحادث أن المعدية حديثة المنشأ تم تركيبها منذ ما يقرب من شهر، لكن خالية من الأجزاء الأساسية.





وأكد أنها لا يوجد بها غاطس أو احبال الشد التي تساعد علي ثباتها حماية المواطنين، بالإضافة إلى أن العاملين فيها غير مؤهلين لإدارتها بالسلامة والصحة والمهنية".





وأشار إلى أن وسيلة عبور المواطنين قبل تركيب هذه المعدية هي قوارب صيد صغيرة ظلت الوسيلة الوحيدة لنقل المواطنين أهالي القرية و القري المجاورة منذ ما يقرب ٢٠ سنة، لافتًا إلى أن بعد تقديم العديد من الشكاوى تم تركيب المعدية التي غرقت مساء أمس،. موضحًا أن أثناء غرق المعدية قام العاملين عليها بالقفز في الترعة قبل غرق المعدية خوفًا على صحتهم.





وأضاف والد الضحية، أن المتوفى كان نجله الكبير متزوج منذ ما يقرب أقل من سنة، لافتًا إلى أنه كان السند الوحيد له في توفير مصدر دخل لهم، مشيرًا : "بعد سنين من البحث عن فرصة عمل ربنا قدرني في توفير فرصة عمل لكن قبل تعيينه في الشركة توفي".





وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، منذ قليل، من انتشال الجثة الثالثة مفقود بغرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، في قرية أبو الخاوي، تبعد عن مكان الحادث 5 كيلو مترات، جار البحث عن المفقودين والضحايا من المواطنين.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث، و تم إنتشال جثة و شخصين من المصابين، وجار البحث عن المفقودين والضحايا.









وأفادت المعلومات المبدئية أن المعدية كان على متنها ٦ أشخاص و سيارتان إحداهما محملة بالسماد ، والسيارة الأخرى بها أدوات للطبخ.