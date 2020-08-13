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استشاري مصري من موسكو: اللقاح الروسي لعلاج كورونا فعّال بنسبة 100%.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:42 م
الدكتور أحمد سعد
الدكتور أحمد سعد أمين استشاري الأمراض الباطنية
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد سعد أمين استشاري الأمراض الباطنية الطبيب المصري من موسكو، أن هناك معلومات منذ فترة طويلة منذ بدء جائحة فيروس كورون بأن الصين وروسيا تتعاونان بشكل كبير في إنتاج لقاح لفيروس كورونا.


وأضاف أمين خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن روسيا قامت بالحصول على جزء من الفيروس وتم التعامل فى المعامل وتم تطوير اللقاح و عمل الاختبارات بدءا من شهر فبراير الماضي والنتائج النهائية حول اللقاح كانت في شهر مايو الماضي.


وتابع الطبيب المصري من موسكو، أنه بالتعاون مع معامل وزارة الدفاع الروسية تم تطوير اللقاح ووصلت النتائج النهائية بنجاح العقار وتجربته  على الحيوانات والقوارض والفئران .


وأشار أمين إلى أن العلماء بدأوا بتجارب اللقاح على أنفسهم وكون لديهم مناعة وبعد ذلك تم على متطوعين واثبت كفاءة والتجارب السريرية تمت بعد ذلك .


وقال الطبيب المصري من موسكو إن روسيا نشرت كل المعلومات المتاحة حول اللقاح عبر المواقع الرسمية بكافة اللغات وتمت تجارب سريرية على اكثر من 60 ضابطا بالجيش الروسي ومدنيين ايضا وأثبتت النتائج فعاليته بنسبة 100%.

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