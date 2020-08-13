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أخبار البلد

القباج: ٦٥ ألف جنيه تعويضا للمتوفى في حادث البحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف ٦٥ ألف جنيه للمتوفى في حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، بناءً على توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسفر الحادث عن وفاة ٤ أشخاص حتى الآن فيما يجري حاليا انتشال باقي الضحايا.

وقالت القباج إن الحادث ينطبق عليه تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٢، وكذلك القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه سيتم صرف ١٠ آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة و٥ آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى ٥ آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باجراء الابحاث الاجتماعية للاسر المتضررة لدراسة مدي امكانية استفادتها من برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.
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