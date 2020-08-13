ضاحي خلفان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: في مصلحة الوطن والعرب والعالم

علق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اليوم الخميس بوساطة أمريكية









قال ضاحي خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" ‏عاد ما نريد فلسفة ..حماس تؤيد قطر التي لها علاقات من زمان مع اسرائيل..ولذلك حماس لا ترضى الا عمن له علاقات مع اسرائيل كتركيا وقطر".





وتابع ضاحي خلفان : "‏لو كل من احتل ارضا او ضم ارضا..اصبحت حقا له لكانت الدنيا فوضى...نتنياهو ضم او لم يضم الاراضي الفلسطينية معروفة وفق وثائق اممية تقر الحق الفلسطيني".





واضاف :" ‏بس حريم السلطان ..سينقطع لهن اللسان اليوم ‏من يعرف جيدا حكامنا في الإمارات يدرك ان القرار لا يتخذ إلا اذا كان في المصلحة العليا للوطن وللامة العربية وللعالم".





وتوصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية شارك فيها الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ورجل الأعمال حاييم صبان ، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.









وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".







ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي قمة ثلاثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ولي عهد أبوظبي، إلى زيارة القدس قائلا :أهلا وسهلا"، فيما وصف نتنياهو الاتفاق بأنه تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.



