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أخبار العالم

صورة اليوم.. الرئيس الأمريكي عقب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
ننشر صورة اليوم الخميس، وهي الخاصة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، و وصفه بالاتفاق التاريخي. 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث كبير تاريخي اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الرائعين، إسرائيل والإمارات". 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، إن الامارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.

وأشارت إلى أن البلدين وقعا على الاتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة من الرئيس الأمريكي في مقابل تأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية.
صورة اليوم.. الرئيس الأمريكي عقب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
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