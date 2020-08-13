مستشار رئيس لبنان: وزارتان كانتا على علم بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت قبل الانفجار

قال رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني والمستشار الإعلامي له، إن لبنان بها زلزال عقب انفجار مرفأ بيروت





وأضاف رفيق شلالا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، ان عائلات كثيرة شردت بعد انفجار مرفأ بيروت، مضيفا:" انتشال 3 إطفائيين من تحت الانقاض اليوم ومازال هناك اخرين تحت الأنقاض".





رئيس الجمهورية تسلم تقرير من جهاز أمن الدولة حول وجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت وتم إلى المجلس الأعلى للدفاع لإجراء اللازم لرفع الخطر عن المرفأ". وتابع رفيق شلالا:"جهازأمننيتراتإحالتهالأعلىلإجراء





وأكمل رفيق شلالا:" مجلس الاعلى للدفاع حول الأمر لوزير الاشغال والعدل وذلك قبل الانفجار"، مضيفا:" التحقيقات سوف تحدد المسؤول عن وضع تلك المواد شديدية الانفجار في مرفأ بيروت".



