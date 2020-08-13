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مستشار رئيس لبنان: وزارتان كانتا على علم بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت قبل الانفجار

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:11 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني  والمستشار الإعلامي له، إن لبنان بها زلزال عقب انفجار مرفأ بيروت .

وأضاف رفيق شلالا  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، ان  عائلات  كثيرة شردت بعد انفجار مرفأ بيروت، مضيفا:" انتشال 3 إطفائيين  من تحت الانقاض اليوم ومازال هناك اخرين تحت الأنقاض".

وتابع رفيق شلالا:"  رئيس الجمهورية تسلم تقرير من جهاز أمن الدولة حول وجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت  وتم إحالته إلى المجلس الأعلى للدفاع  لإجراء اللازم لرفع الخطر عن المرفأ".

وأكمل رفيق شلالا:" مجلس الاعلى للدفاع حول الأمر لوزير الاشغال والعدل وذلك قبل الانفجار"، مضيفا:"  التحقيقات سوف تحدد المسؤول عن وضع تلك المواد شديدية الانفجار في مرفأ بيروت".

ولفت رفيق شلالا:"  حادث انفجار بيروت حدث في ظل معاناة لبنان من ظروف مالية واقتصادية صعبة خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا .
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