مستشار رئيس لبنان: وزارتان كانتا على علم بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت قبل الانفجار

قال رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني والمستشار الإعلامي له، إن لبنان بها زلزال عقب انفجار مرفأ بيروت .
وأضاف رفيق شلالا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، ان عائلات كثيرة شردت بعد انفجار مرفأ بيروت، مضيفا:" انتشال 3 إطفائيين من تحت الانقاض اليوم ومازال هناك اخرين تحت الأنقاض".
وتابع رفيق شلالا:" رئيس الجمهورية تسلم تقرير من جهاز أمن الدولة حول وجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت وتم إحالته إلى المجلس الأعلى للدفاع لإجراء اللازم لرفع الخطر عن المرفأ".
وأكمل رفيق شلالا:" مجلس الاعلى للدفاع حول الأمر لوزير الاشغال والعدل وذلك قبل الانفجار"، مضيفا:" التحقيقات سوف تحدد المسؤول عن وضع تلك المواد شديدية الانفجار في مرفأ بيروت".
ولفت رفيق شلالا:" حادث انفجار بيروت حدث في ظل معاناة لبنان من ظروف مالية واقتصادية صعبة خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا .