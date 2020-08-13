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رياضة

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:37 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على حضور جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم الرئيسي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.


كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل العرض الأخير للأهلي الذي قدمه للاعبه رمضان صبحي جناح الفريق الأول المعار لهيدرسفليد الإنجليزي قبل تمسكه بعدم البقاء في القلعة الحمراء.


حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على حضور جزء من مباراة «رجال طائرة الأهلي» وبتروجت الودية، التي أقيمت مساء اليوم بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية.


استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي غدا في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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