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رياضة

حمادة أنور: الأهلي فرط في رمضان صبحى وإدارته أخطأت بعدم وضع بند يمنحهم أولوية الشراء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:16 ص
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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محمد رشاد
اتهم حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إدارة الاهلي بالتسبب في ضياع صفقة رمضان صبحي عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي. 

وقال أنور خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "إدارة الأهلي أخطأت بعدم وضع بند أولوية للشراء في عقد استعارة رمضان صبحي الأخير، وهو ما وضع القلعة الحمراء في وضع محرج عند التفاوض مع اللاعب". 

وأكد أنور أن الأهلي كان سيواجه أزمة في حال تمديد اعارة رمضان صبحي أو شراؤه نهائيًا إذ كشف أنه كان لا يحق له المشاركة مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وكذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا.
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