حريق داخل منزل ينهي حياة سيدة 90 عاما في طهطا بسوهاج

شهدت قرية بني حرب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، إثر تعرضها للاختناق داخل منزلها، عقب نشوب حريق محدود بإحدى الغرف، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

أدخنة الحريق تحاصر سيدة مسنة

وبحسب تفاصيل الواقعة، تعرضت السيدة «ز. س» لحالة اختناق جراء الحريق الذي اندلع داخل إحدى غرف منزلها، ولم تمهلها حالتها الصحية فرصة لتجاوز آثار الأدخنة، لتفارق الحياة متأثرة بالاختناق.

واستقبل مستشفى طهطا العام السيدة، صباح اليوم، عن طريق سيارة الإسعاف، إلا أنها وصلت جثة هامدة، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات الناتجة عن استنشاق الأدخنة.

وعلى الفور، جرى إيداع الجثمان مشرحة مستشفى طهطا العام، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

كما تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، لاتخاذ الإجراءات المقررة حيال الحالة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.