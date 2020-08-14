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فن

ياسمين عبدالعزيز تساند الطفلة ليال في الجيم .. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:42 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والطفلة ليال
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محمد بدران
نشرت الطفلة ليال محمد، وهي طفلة  من ذوي القدرات الخاصة، وتعمل عارضة أزياء، صورا جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت ليال مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، خلال تواجدهما في إحدى الصالات الرياضية وهي تشجع ليال على الحركة، وعلقت الطفلة  قائلة: "الجميلة.. بحبك أوي".


جدير بالذكر ان ليال محمد عمرها 6 سنوات وتحظى بدعم كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير العرب، بسبب تحديها لإعاقتها.


ولفتت ليال الانتباه خلال مشاركتها في عروض الأزياء الخاصة بالأطفال، حيث ظهرت بالمشاية، لعدم القدرة على السير بمفردها، مما لفت أنظار المتابعين إليها، ولقبها البعض بـ"الأميرة ليال والمشاية السحرية".
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