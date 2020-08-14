AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

جيلي تخطط لتكون أفضل شركة سيارات في العالم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
لدى شركة جيلي الان طموحان كبيرة ،لأنها ترغب في أن تصبح أو شركة سيارات صينية عملاقة، وذلك للإستعانة بفولفو والتي اشترتها من فورد عام 2010.

كما تخطط جيلي لاستخدام منصة cma من فولفو  في مجموعة من طرازات بروتون المستقبلية ،و التي ستستخدم أيضا كمنصة في بروتون مرة أخرى .

وتتطلع جلي الآن إلى ترسيخ  مكانتها كقوة عاملةي حيث تخطط لدمج أعمالها مع فولفو في خطوة ترفع من قيمتها السوقية ، في حين أنها تشتهر بأن حصة 9.7 % من دايمر ن وحصة كبيرة في لوتس .

يذكر أن كشفت شركة جيلي الصينية أنها ستبدأ في طرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية قريبا ، وهي سيارة تتميز بتصميم خارجي مستوحى من سيارات x6 الشهيرة من بي إم دبليو .

وزينت جيلي هذه السيارة بواجهة امامية تحمل  شعارها ، كما أدخلت على التصميم عناصر من الكروم اللامع ، والفايبر الأسود لمنحها طابع رياضي  مميز وخاص عن أي سيارة أخرى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسائل غامضة في لوجو سيارات "فولفو" السويدية

كورونا يجبر فولفو على شطب 4100 وظيفة

تعرف على أهم تحالفات واندماجات شركات السيارات العالمية حتى الآن

لوتس كارز تدمج مصانعها لتصنيع سيارات رياضية

جيلي تطور سيارة جديدة مستوحاة من سيارات فولفو

فولفو وبروتون ولوتس.. شركات تمتلكها جيلي الصينية لصناعة السيارات

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي .. شاهد

خبير عسكرى كويتي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل قرار سيادى ويسحب البساط من تحت قطر

فيديوجراف.. تفاصيل الحالة الصحية لليوتيوبر خالد جاد

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

خاص نمبر وان ..عقد حمدي فتحي مع الأهلي لا يحمل شروطا جزائية .. وبيراميدز يجس نبض اللاعب

تامر أمين لـ رمضان صبحي: هتلف تلف وهتعمل زي الحضري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16