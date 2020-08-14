جيلي تخطط لتكون أفضل شركة سيارات في العالم

لدى شركة جيلي الان طموحان كبيرة ،لأنها ترغب في أن تصبح أو شركة سيارات صينية عملاقة، وذلك للإستعانة بفولفو والتي اشترتها من فورد عام 2010.



كما تخطط جيلي لاستخدام منصة cma من فولفو في مجموعة من طرازات بروتون المستقبلية ،و التي ستستخدم أيضا كمنصة في بروتون مرة أخرى .



وتتطلع جلي الآن إلى ترسيخ مكانتها كقوة عاملةي حيث تخطط لدمج أعمالها مع فولفو في خطوة ترفع من قيمتها السوقية ، في حين أنها تشتهر بأن حصة 9.7 % من دايمر ن وحصة كبيرة في لوتس .



يذكر أن كشفت شركة جيلي الصينية أنها ستبدأ في طرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية قريبا ، وهي سيارة تتميز بتصميم خارجي مستوحى من سيارات x6 الشهيرة من بي إم دبليو .



وزينت جيلي هذه السيارة بواجهة امامية تحمل شعارها ، كما أدخلت على التصميم عناصر من الكروم اللامع ، والفايبر الأسود لمنحها طابع رياضي مميز وخاص عن أي سيارة أخرى .



