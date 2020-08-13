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سيارات

جيلي تكشف عن سيارتها شبيهة بي إم دبليو ..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة جيلي الصينية أنها ستبدأ في طرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية قريبا ، وهي سيارة تتميز بتصميم خارجي مستوحى من سيارات x6 الشهيرة من بي إم دبليو .

وزينت جيلي هذه السيارة بواجهة امامية تحمل  شعارها ، كما أدخلت على التصميم عناصر من الكروم اللامع ، والفايبر الأسود لمنحها طابع رياضي .

وتميزت أيضا جيلي بمصابيح انيقة تعمل على تقنيات  LED والتي تميل إضاءتها مع ميلان حركة السيارة ، اما الواجهة فمزودة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات كبيرة تعمل باللمس .

كما حصلت السيارة على أنظمة كهربائية للتحكم في وضعيات المقاعد ودرجة حرارتها ، بالإضافة إلى حساسات للمطر ، وأنظمة مانع للإنزلاق على المنعطفات والمنحدرات ، وعلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية .

كما ستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات ، محركات محركات توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 177 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 و254 حصانا، و بعجلات مميزة بمقاس 18 و19 إنش , وحتى الآن لم يحدد سعر السيارة .

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