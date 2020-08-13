جيلي تكشف عن سيارتها شبيهة بي إم دبليو ..فيديو



كشفت شركة جيلي الصينية أنها ستبدأ في طرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية قريبا ، وهي سيارة تتميز بتصميم خارجي مستوحى من سيارات x6 الشهيرة من بي إم دبليو .



وزينت جيلي هذه السيارة بواجهة امامية تحمل شعارها ، كما أدخلت على التصميم عناصر من الكروم اللامع ، والفايبر الأسود لمنحها طابع رياضي .



وتميزت أيضا جيلي بمصابيح انيقة تعمل على تقنيات LED والتي تميل إضاءتها مع ميلان حركة السيارة ، اما الواجهة فمزودة بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات كبيرة تعمل باللمس .



كما حصلت السيارة على أنظمة كهربائية للتحكم في وضعيات المقاعد ودرجة حرارتها ، بالإضافة إلى حساسات للمطر ، وأنظمة مانع للإنزلاق على المنعطفات والمنحدرات ، وعلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية .



كما ستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات ، محركات محركات توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 177 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 و254 حصانا، و بعجلات مميزة بمقاس 18 و19 إنش , وحتى الآن لم يحدد سعر السيارة .



