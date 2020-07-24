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سيارات

مبيعات كبيرة تحققها سيارة جيلي في شهر يونيو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت مجموعة جيلي عن بيع 110.129 سيارة في شهر يونيو وهو ارتفاع ممتاز يصل إلى 21  % وقانرة بمبيعات يونيو 2019 .


وعلي الرغم من تحسن مبيعات يونيو إلا ان مبيعا النصف الاول من العام انخفضت  بنسبة 19 % بسبب جائحة الكورونا وذلك وصل مجمل مبيعات المجموعة إلى 530.446 خلال 2020

وتم بيع 8.750 سيارة كهربائية وبيئية خلال يونيو منهم موديلات جيومتري إيه إمجراند الكهربائية إمجراند GSe، والتي ارتفعت مبيعاتها 43% مقارنة بمايو.

ومن المعروف أن جيومتري الكهربائية التابعة لجيلي كشفت عن ثاني سيارة لها باسم جيومتري سيء مؤخرا بأسعار تبأ من 75.000 ريال

يذكر أن اعلنت شركة جيلي  الرائدة فى صناعة السيارات الصينية عنطرح  أكبر سيارة SUV لها على الاطلاق ، تحت مسمى "هاو يو" وهى بسبع مقاعد ،  بمناسبة دخولها إلى سوق سيارات الـ SUV من الفئة D بالصين .


و تتميز السيارة جيلي هاو يو بتصميم عريض مع أقواس عجلات منتفخة، وأحدث شبك للعلامة التجارية ومصابيح ليد، ويبلغ طول السيارة 4,835 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,780 مم، وطول قاعدة العجلات يبلغ 2,815 مم، وتصميمها ياتى استنادًا إلى سيارة جيلي الاختبارية Expansive Aesthetic

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