مشروع السيارة الصحية.. جيلي تصنع سيارة تواجه الكورونا



وتتميز هذه السيارة بازار وحدات تحكم بطلاء مطور مضاد الفيروسات بالإضافة إلى مرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء .



يذكر أن التكنولوجيا المستخدمة مازالت غير مثبته وذلك بالرغم من أن المحللين يتوقعون أن يصبح هذا التوجه وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.



كشفت شركة صناعة السيارات الصينية جيلي عن مباردة تصل قيمتها إلى 52 مليون دولار اطلقوا عليها أسم مشروع السيارة الصحية.وعلى الرغم من وجود هذه المبادرة في الرعب العالمي من انتشار الكورونا إلا أن الشركة الصينية قررت صناعة وتصميم سيارة جديدة تستطيع مواجهة جميع الفيروسات والجراثيم بما فيها فيروس كورونا المستجد.كما اكدت جيلي ان التكنولوجيا المستخدمة في السيارة المنتظرة سيتم اعتمادها على منع دخول الجزئيات الدقيقة إلى السيارة ما يرفع ذلك من نسبة حماية السائقين .ويقوم مركز تطوير جيلي بإضافة إجزاء إلى السيارة مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم وذلك بجانب مقابض الأبواب التي ستأتي خالية من الفيروسات .