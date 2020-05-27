تعرف على سعر ومواصفات جيلي كولراي بعد غزوها للسوق السعودى.. صور

أعلن الوكيل الحصري الجديد لماركة جيلي بالمملكة العربية السعودية الكشف مؤخرا عن الكروس أوفر جيلي كولراي الجديدة لتصبح منافس قوى بفئة الكومباكت SUV.





وتعتبر جيلي كولراي أول كومباكت SUV تنبنى على قاعدة عجلات جديدة BMA وضعت معايير جديدة رائدة عالميا من ناحية التكوينات والتكنولوجيا لسيارات الكروس أوفر المدمجة عالميا بجينات رياضية شابة وعصرية وأنيقة كمان.





ومن ناحية أبعاد السيارة فيبلغ طول جيلى كولراى 433 سم والعرض 180 سم والارتفاع 160.9 سم، وطول قاعدة العجلات 260 سم، وارتفاعها عن الأرض 19.6 سم.





وشبك التهوية الأمامي مستوحى من تموجات الماء وهو يبرز الشخصية الرياضية للسيارة وفي الوسط شعار جيلي مع تطعيمات من الكروم ويتصل الشبك بالأضواء الأمامية التي تأتي LED مع أنوار نهارية DRL، أسفل الصدام مع فتحة تهوية عريضة وعلى جوانب الصدام تظهر أضواء الضباب.





ومن جوانب السيارة تظهر خطوط مقوسة على شكل جناح يلف خصر السيارة ويظهر القوة الديناميكية لتصميم الكولراي متواصلة إلى الأضواء الخلفية، وبأعلى جوانب السيارة يطل روف راك باللون الأسود، وشريط من الكروم حول الزجاج الخلفي.





تبدأ الواجهة الخلفية من الأعلى بجناح خلفي رياضي وبالوسط أضواء المكابح، والأضواء الخلفية LED، متصلة مع بعضها بشريط من الكروم، و الصدام الخلفي مدمج به عاكسات الأضواء، وحساسات خلفية، وأربعة فتحات عوادم دائرية مع ديفيوزر باللون الأسود، يعطي شكل رياضي بديع للسيارة.





أما المحرك يأتى بثلاث أسطوانات، سعته 1.5 ليتر بشاحن توربيني وحقن مباشر، يعطي قوة قصوى 177 حصان عند 5500 دودة في الدقيقة، وعزم دوران 255 نيوتن-متر عند 1500 - 4000 دورة في الدقيقة، وتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/سا خلال 7.9 ثانية.





وخضعت جيلي كولراي لأكثر من 17 اختبارا عالميا في 4 قارات بإشراف أفضل مراكز الأبحاث والتطوير، وفي مختلف الظروف المناخية للتأكد من جودة واعتمادية السيارة، وكمان خضعت كول ري لاختبارات السلامة طبقا للمعايير العالمية وحققت 5 نجوم في هذه الاختبارات.





تتوفر جيلي كول راي في الأسواق في السعودية بثلاثة طرازات ، الطراز الأساسي GS ويبلغ سعره 66,545 ريال اللي يعادل 17,745 دولار، الطراز الثاني النصف فل GL ويبلغ سعره 71,375 ريال اللي يعادل 19,033 دولار ، الفل كامل GF ويبلغ سعره 77,045 ريال اللي يعادل 20,545 دولار.