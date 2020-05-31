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سيارات

جيلي تطرح عرضا جديدا لفترة محدودة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:00 ص
سيارات جيلي
سيارات جيلي
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اشرف عطية
أعلن وكيل سيارات جيلي في مصر عن عروض لفترة محدودة تشمل إمكانية تقسيط الصيانة أو إصلاح السيارات على فترة تبلغ 6 أشهر بدون فوائد، حيث أكدت الشركة أن العرض الجديد الذي تقدمه الشركة يتم من خلال بطاقات الائتمانية لبنك مصر أو البنك الأهلي أو بنك QNB أو بنك CIB.


وأعلنت الشركة أيضا تبنيها حملات تعقيم مجانية لسيارات العملاء عند القيام بالصيانة أو إصلاح السيارات في الشركة من أجل الأمان، مؤكدة أن التعقيم الداخلي والخارجي يشمل مقابض الأبواب الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الدواسات وعجلة القيادة وذراع نقل الحركة وغيرها من الأجزاء الداخلية والخارجية للسيارات.


جدير بالذكر أن السيارة جيلي ايمجراند X7 هي أحدث المنضمين لعائلة جيلي، وتأتي بجنوط رياضية 17 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وسبلوير خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط داخلية 9 بوصة.
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