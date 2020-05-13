شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

ظهر مؤخرا الموديل الإنتاجي من السيارة جيلي بريفيس أثناء اختبارها في الصين، بعد اعلان الشركة رسميا وتدشينها منذ عام تقريبا فى معرض شنغهاي للسيارات 2019 .

وتوقع خبراء السيارات فور ظهور النسخة الانتاجية انها مزودة بمحرك توربو 3 سلندر من فولفو سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصان وعزم 250 نيوتن.متر.

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يستمر الرقي والفخامة بالتصميم داخل المقصورة مزدوجة الألوان ذات اللمسات البرونزية والكونسول الوسطي الطافي، في حين أن المقود يتميز بكونه سداسي الأضلاع ويوجد خلفه اثنين من الشاشات المثبتة أعلى لوحة القيادة.

وستكون بريفيس أول سيارة سيدان رياضية فاخرة من العلامة الصينية، مستعرضة تطور وتوسع لغة التصميم الأنيقة، كي تعطينا لمحة عن السيارات التي تنوي مالكة علامة فولفو السويدية إطلاقها خلال العامين المقبلين، مع التركيز على الرقي والانتشار العالمي.

وقد قدم نموذج بريفيس الاختباري واجهة أمامية أنيقة ذات شبك كبير أعرض وأطول من السابق، بجانب وجود خطوط سوداء عمودية مضافة لتعطي إيحاء بأن شعار جيلي يطفو في وسطها، بجانب وجود مصابيح LED نحيفة ومنافذ هواء سفلية جذابة، في حين نرى بالأعلى غطاء محرك منحوت وهيكل يتميز بسلاسة خطوطه مع أبواب تفتح بشكل عكسي مع نوافذ دون إطارات ومقابض أبواب مدمجة بها.

وقد أعلنت جيلي مسبقًا أن بريفيس ستحصل على منصة CMA المطورة بالتعاون مع فولفو، وهي ما يتم استخدامها في سيارات علامة لينك آند كو التابع لجيلي أيضًا، إلى جانب سيارات فولفو ذاتها مثل XC40