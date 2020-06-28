AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. طرح أكبر سيارة SUV لـ جيلى فى أسواق الصين.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:19 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة جيلي  الرائدة فى صناعة السيارات الصينية عنطرح  أكبر سيارة SUV لها على الاطلاق ، تحت مسمى "هاو يو" وهى بسبع مقاعد ،  بمناسبة دخولها إلى سوق سيارات الـ SUV من الفئة D بالصين .

و تتميز السيارة جيلي هاو يو بتصميم عريض مع أقواس عجلات منتفخة، وأحدث شبك للعلامة التجارية ومصابيح ليد، ويبلغ طول السيارة 4,835 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,780 مم، وطول قاعدة العجلات يبلغ 2,815 مم، وتصميمها ياتى استنادًا إلى سيارة جيلي الاختبارية Expansive Aesthetic .

جميع مقاعد هاو يو قابلة للتعديل بما في ذلك مقاعد الصف الثاني، والتي تحصل على مساند ظهر قابلة للتعديل بثمانية اتجاهات، ويمكن للمشترين أيضًا الحصول على إصدار VIP المكون من سبعة مقاعد والذي يتضمن مقاعد قابلة للتعديل بشكل مستقل، و توفر مساحة واسعة للسائقين ، مما يسمح لركاب يصل طولهم إلى 1.9 متر بالجلوس بشكل مريح .

ويتصل محرك هاو يو بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات بشكل قياسي، كما يتوفر نظام الدفع على جميع العجلات بشكل اختياري، و تحصل السيارة على محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 247 حصان الذي تم تطويره بالتعاون مع فولفو في وقت لاحق.

و تخضع المواد المستخدمة داخلها إلى اختبارات صارمة لتلبية أعلى معايير الجودة الصينية، كما تم تجهيز سيارة الـ SUV الكبيرة بنظام تنقية الهواء CN95 الذي يُقال أنه يحمي حتى من الفيروسات.

وستتوفر سيارة هاو يو بما لا يقل عن 17 نظام مساعدة للسائق من المستوى الثاني، بما في ذلك أنظمة القيادة شبه الذاتية، وركن السيارات الآلي بضغطة زر، وستستمد السيارة قوتها من أحدث محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 1.8 لتر من العلامة التجارية، والذي يولد 181 حصان و300 نيوتن.متر من عزم الدوران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى .. شاهد كاديلاك اسكاليد ESV 2021

هيونداي تكشف عن موديلها الجديدة

سباق تنافسي مثير بين بورشه ماكان تيربو وألفا روميو ستلفيو QV و أودي RS Q3

شاهد .. أفضل 10 سيارات فئة الصالون الرياضية

تصميم تخيلي لـ كورفيت C8 يحولها إلى SUV خارقة .. صور

شاهد.. لامبورجيني أوروس تتحول إلى كوبيه في تصميم تخيلي

ترشيحاتنا

بـ المايوه.. علا رشدى رفقة أطفالها على البحر.. شاهد

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

شاهد .. نموذج السيارة الكهربائية المصرية .. تنتجها النصر للسيارات بالتعاون مع الصين

بـ سلوبيت جينز وقبعة ملونة .. سهر الصايغ تتألق بإطلالة لافتة

أخبار الرياضة.. المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر.. قيمة عقد فايلر السنوي مع الأهلي.. الإنتاج ينفي إصابة باسم مرسي بكورونا

بتوب مكشوف.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

وزير التعليم لصدى البلد : إجازة الخميس القادم لن تطبق على امتحانات الثانوية العامة

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

دعونا ننسى أخطاء الماضي .. أول تعليق من خطيبة حسن شاكوش على خبر انفصالهما

سؤال بلا إجابة في ديناميكا الثانوية العامة .. والتعليم تحيل واضعي الامتحان للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك زي النجوم.. 4 علامات توضح الفرق بين النظارة الأصلية والتقليد

شاهد| كأنك في حمام السباحة.. سيارة الجاكوزي المناسبة للصيف

بـ المايوه.. علا رشدى رفقة أطفالها على البحر.. شاهد