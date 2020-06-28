شاهد.. طرح أكبر سيارة SUV لـ جيلى فى أسواق الصين.. فيديو

اعلنت شركة جيلي الرائدة فى صناعة السيارات الصينية عنطرح أكبر سيارة SUV لها على الاطلاق ، تحت مسمى "هاو يو" وهى بسبع مقاعد ، بمناسبة دخولها إلى سوق سيارات الـ SUV من الفئة D بالصين .

و تتميز السيارة جيلي هاو يو بتصميم عريض مع أقواس عجلات منتفخة، وأحدث شبك للعلامة التجارية ومصابيح ليد، ويبلغ طول السيارة 4,835 مم، وعرضها 1,900 مم، وارتفاعها 1,780 مم، وطول قاعدة العجلات يبلغ 2,815 مم، وتصميمها ياتى استنادًا إلى سيارة جيلي الاختبارية Expansive Aesthetic .

جميع مقاعد هاو يو قابلة للتعديل بما في ذلك مقاعد الصف الثاني، والتي تحصل على مساند ظهر قابلة للتعديل بثمانية اتجاهات، ويمكن للمشترين أيضًا الحصول على إصدار VIP المكون من سبعة مقاعد والذي يتضمن مقاعد قابلة للتعديل بشكل مستقل، و توفر مساحة واسعة للسائقين ، مما يسمح لركاب يصل طولهم إلى 1.9 متر بالجلوس بشكل مريح .

ويتصل محرك هاو يو بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات بشكل قياسي، كما يتوفر نظام الدفع على جميع العجلات بشكل اختياري، و تحصل السيارة على محرك توربو سعة 2 لتر بقوة 247 حصان الذي تم تطويره بالتعاون مع فولفو في وقت لاحق.

و تخضع المواد المستخدمة داخلها إلى اختبارات صارمة لتلبية أعلى معايير الجودة الصينية، كما تم تجهيز سيارة الـ SUV الكبيرة بنظام تنقية الهواء CN95 الذي يُقال أنه يحمي حتى من الفيروسات.

وستتوفر سيارة هاو يو بما لا يقل عن 17 نظام مساعدة للسائق من المستوى الثاني، بما في ذلك أنظمة القيادة شبه الذاتية، وركن السيارات الآلي بضغطة زر، وستستمد السيارة قوتها من أحدث محرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 1.8 لتر من العلامة التجارية، والذي يولد 181 حصان و300 نيوتن.متر من عزم الدوران.