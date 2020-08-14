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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 14-8-2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-8-2020 في سوق العبور لتجارة الجملة؛ خاصةً مع طرح محاصيل العروة الجديدة. 

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4 جنيهات، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار الصوب من 1.5 لـ 3 جنيهات والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6و8 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 1.50 و4.50 جنيه، والباذنجان البلدي من 1.50 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 9 و12 جنيها، والجريب فروت بسعر 10  جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح بين 5 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 6.50 جنيه.

وسجل سعر التفاح المصري من 7 إلى 12 جنيها، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات.. والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
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