وزير التعليم يعلق على تغيير قيادات وزارته بشكل مفاجئ: نجدد الدماء وهذا شأن داخلي

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن استيائه من الخوض في امور إدارية\شخصية تخص وزارة التربية والتعليم ، على مواقع التواصل الاجتماعي





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقوم الوزارة بتجديد الدماء في مواقع كثيرة على مدار العام ، وهذا "شأن داخلي بحت" استعدادا لمرحلة جديدة.





وأضاف قائلا: لقد تم تغيير احد النواب للوزير منذ فترة ، وتغيير المسؤول عن التكنولوجيا التطبيقية ، وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير ، وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية ، والكثير من القيادات





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه التغييرات لازيوجد فيها ارتباط بفساد ، ولكنه تجديد للدماء في مواقع متفرقة.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ليس من الحكمة تداول امور من الشأن الداخلي علي مواقع التواصل أو الإعلام، لأن الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم افضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة.





وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: أتمنى ان ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق باشخاص بلا دليل ولمجرد الإساءة الشخصية، وأرجو ألا ننزلق إلى تداول "روايات" وننسى أننا نستعد لعام دراسي قادم مليء بالتحديات.





وكانت حالة من الجدل قد أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، بعد أن انتشرت أنباء عن الإطاحة بأحد أقدم قيادات مكتب وزير التعليم بالإضافة للإطاحة بأحد قيادات قطاع التعليم العام .