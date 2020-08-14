عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب

قال أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن الـ 6 سنوات الأخيرة تطور الحياة السياسية بالنسبة للشباب، موضحًا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم ى" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الدولة فى الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية أصبح يعقد مؤتمر الشباب والذى يتحدث فيه كل شاب بكل حرية.





وأشار إلى أن الشباب فى عهد السيسي أصبحوا يتحدثون مع الوزراء و المسئولين، وكل شخص يعرب عما يريد، والجميع يستمع.





ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستمع لجميع الشباب ويرد على أى سؤال بدون ترتيب، وهذا يدل على أن هناك ثقة بين الشباب والدولة.





وأوضح أن، مؤتمر الشباب الذى حرص عليه الرئيس السيسي جعل الشباب أكثر مشاركة، ومصر أصبحت تدرب بعض الشباب من الدول الأخرى لتدريبهم على ما يتم.



