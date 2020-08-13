محمد موسى: الدولة بدأت التعامل مع قضايا الشباب بشكل عصري منذ 6 سنوات.. فيديو

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن الدولة المصرية منذ 6 سنوات تتخذ نهجا مختلفا تجاه قضايا الشباب، من خلال اعتبار 2016 عام الشباب، وتنظيم عدد من المؤتمرات الشبابية بهدف إلى بلورة رؤى الشباب تجاه الدولة المصرية، ورؤية الدولة تجاه الشباب.





وتابع موسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن الدولة بدأت تدعم الشباب بداية من انطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، التوسع فى إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، ومن ثم تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .





وأوضح نائب محافظ المنوفية، أن تلك الخطوات تهدف إلى تمكين الشباب بالنسبة للمسار السياسي، إضافة إلى دعم الدولة للشباب بمبادرات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،و أنه يتم تأهيل الشباب ليكون قادر على القيادة.



