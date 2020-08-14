تشكيل بايرن ميونخ وبرشلونة المتوقع قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية مباراة برشلونة الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور ال8 من بطولة دورى ابطال اوروبا .





ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة :





حراسة المرمى: تير شتيجن





الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا





الوسط: دي يونج - بوسكيتس - فيدال - سيرجي روبيرتو





الهجوم: ميسي - سواريز





ومن المتوقع أن يبدأ فريق بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: مانويل نوير





الدفاع: كيميتش - بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز





الوسط: ليون جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - كومان





الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي - جنابرى



