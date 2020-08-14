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رياضة

تشكيل بايرن ميونخ وبرشلونة المتوقع قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بايرن موينخ وبرشلونة
بايرن موينخ وبرشلونة
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عبدالله هشام
يستضيف ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية مباراة برشلونة الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور ال8 من بطولة دورى ابطال اوروبا . 

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة : 

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - فيدال - سيرجي روبيرتو

الهجوم: ميسي - سواريز

ومن المتوقع أن يبدأ فريق بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كيميتش - بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز

الوسط: ليون جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - كومان

الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي - جنابرى 

ويواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي امام ليون الفرنسي .
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