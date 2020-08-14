الدوري السعودي.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الاتفاق





ويسعى فريق الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ولم يتذوق الاتحاد طعم الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري السعودي، حيث هُزم في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.





في المقابل يطمح الاتفاق في انتزاع الثلاث نقاط من الاتحاد، لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي.





ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 13 بـ 23 نقطة.









يستضيف فريق الاتحاد نظيره الاتفاق اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري السعودي.