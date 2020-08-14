حيوان غريب عاش قبل نصف مليار سنة وعيناه تشبه كائنا موجودا اليوم

قام العلماء بتحليل عين متحجرة ترجع إلى حيوان بحري عاش قبل 429 مليون سنة، ولأول مرة كشفت النتائج أن هذه العين تشبه نفس خصائص عين حشرة حية الآن.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف التحليل أن هذه العين لمتحجرة تشبه الجهاز البصري لبعض حيوانات العصر الحديث، مثل اليعسوب والنحل والقشريات.
وينتمي هذا الحيوان البحري إلى فصيلة تسمى ثلاثية الفصوص وعاشت في عصور ما قبل التاريخ، وتم اكتشافه بالقرب من لودينيس في جمهورية التشيك عام 1846 ولكن لم يتم تحليله بتفاصيل دقيقة حتى الآن.
وقالت الكاتبة المراسلة ، د. بريجيت شوينمان ، من جامعة كولونيا أن أوجه التشابه مذهلة، وأشارت النتائج إلى أن طول هذه الحفرية بلغ نصف بوصة ولها عينان شبه بيضاوية الشكل، واحدة منها مقطوعة أما الثانية كانت محل الدراسة.
ويسمى الحيوان القديم بـ (أولاكوبلورا كونينكي) وعاش قبل نصف مليار سنة، وكشفت التحاليل لبقاياه المتحجرة أن المخلوق القديم كان له شكل بدائي من العين المركبة، مع وجود خلايا بصرية صغيرة تسمى (أوماتيديا) تشبه الموجودة حاليا في النحل.
وأضاف الدكتور شوينمان: "أن هذه الفصيلة كنت منتشرة في الحيوانات القديمة في المحيطات والتي عاشت قبل نصف مليار سنة أو أكثر من ذلك ولكنها حاليا انقرضت تماما".
ويعد التركيب الداخلي لهذه العين مطابق تقريبًا لـ النحل واليعسوب والقشريات والعديد من حيوانات مفصليات الأرجل النشطة الأخرى التي تعيش اليوم، ووجدت الأبحاث السابقة أن الحشرات الحديثة ترى بتفاصيل أكثر مما كان يعتقد في السابق.