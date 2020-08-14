AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حيوان غريب عاش قبل نصف مليار سنة وعيناه تشبه كائنا موجودا اليوم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:01 م
صورة تخيلية للحيوان
صورة تخيلية للحيوان البحري القديم
Advertisements
أماني إبراهيم
قام العلماء بتحليل عين متحجرة ترجع إلى حيوان بحري عاش قبل 429 مليون سنة، ولأول مرة كشفت النتائج أن هذه العين تشبه نفس خصائص عين حشرة حية الآن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف التحليل أن هذه العين لمتحجرة تشبه الجهاز البصري لبعض حيوانات العصر الحديث، مثل اليعسوب والنحل والقشريات.

وينتمي هذا الحيوان البحري إلى فصيلة تسمى ثلاثية الفصوص وعاشت في عصور ما قبل التاريخ، وتم اكتشافه بالقرب من لودينيس في جمهورية التشيك عام 1846 ولكن لم يتم تحليله بتفاصيل دقيقة حتى الآن. 

وقالت الكاتبة المراسلة ، د. بريجيت شوينمان ، من جامعة كولونيا أن أوجه التشابه مذهلة، وأشارت النتائج إلى أن طول هذه الحفرية بلغ نصف بوصة ولها عينان شبه بيضاوية الشكل، واحدة منها مقطوعة أما الثانية كانت محل الدراسة.

ويسمى الحيوان القديم بـ (أولاكوبلورا كونينكي) وعاش قبل نصف مليار سنة، وكشفت التحاليل لبقاياه المتحجرة أن المخلوق القديم كان له شكل بدائي من العين المركبة، مع وجود خلايا بصرية صغيرة تسمى (أوماتيديا) تشبه الموجودة حاليا في النحل.

وأضاف الدكتور شوينمان: "أن هذه الفصيلة كنت منتشرة في الحيوانات القديمة في المحيطات والتي عاشت قبل نصف مليار سنة أو أكثر من ذلك ولكنها حاليا انقرضت تماما".

ويعد التركيب الداخلي لهذه العين مطابق تقريبًا لـ النحل واليعسوب والقشريات والعديد من حيوانات مفصليات الأرجل النشطة الأخرى التي تعيش اليوم، ووجدت الأبحاث السابقة أن الحشرات الحديثة ترى بتفاصيل أكثر مما كان يعتقد في السابق. 
حيوان غريب عاش قبل نصف مليار سنة وعيناه تشبه كائنا موجودا اليوم
حيوان غريب عاش قبل نصف مليار سنة وعيناه تشبه كائنا موجودا اليوم
حيوان غريب عاش قبل نصف مليار سنة وعيناه تشبه كائنا موجودا اليوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مصاب بكورونا.. احترس الاقتراب من حيوانك الأليف

حديقة حيوان موسكو تستقبل مولودا جديدا لـ خفاش الفاكهة المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. النواب يناقش عقوبات التنمر

فيديو جراف.. أسرار فى حياة الفنان الراحل سمير الإسكندراني

أصيب أثناء العمل.. وفاة طبيب مصري بـ كورونا في الكويت

جنبلاط: الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات مناورة انتخابية لصالح ترامب

3 فضائل عظيمة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فى ذكرى رحيل طلعت زين .. صدمته قبل وفاته ولغز مرضه

AdvertisementS

رغم تراجع معدلات الإصابة..الحكومة: استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولا صحة لتوقفها

بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هبوط أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين على الأسعار القديمة

وزير التعليم يعلق على تغيير قيادات وزارته بشكل مفاجئ: نجدد الدماء وهذا شأن داخلي

الأغذية العالمي: مشروعات لدعم المزارعين فى 60 قرية بخمس محافظات مصرية

نشرة الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني وأول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. النواب يناقش عقوبات التنمر

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

لا يجوز.. محمد فضل الله يكشف قانونية عرض إعلان رمضان صبحى

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير