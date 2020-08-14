حيوان غريب عاش قبل نصف مليار سنة وعيناه تشبه كائنا موجودا اليوم

قام العلماء بتحليل عين متحجرة ترجع إلى حيوان بحري عاش قبل 429 مليون سنة، ولأول مرة كشفت النتائج أن هذه العين تشبه نفس خصائص عين حشرة حية الآن.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف التحليل أن هذه العين لمتحجرة تشبه الجهاز البصري لبعض حيوانات العصر الحديث، مثل اليعسوب والنحل والقشريات.





وينتمي هذا الحيوان البحري إلى فصيلة تسمى ثلاثية الفصوص وعاشت في عصور ما قبل التاريخ، وتم اكتشافه بالقرب من لودينيس في جمهورية التشيك عام 1846 ولكن لم يتم تحليله بتفاصيل دقيقة حتى الآن.